Киндякова Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киндякова Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киндякова Маргарита Петровна

Отец ребёнка: Киндяков Петр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киндяков Павел Петрович

Отец ребёнка: Киндяков Петр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киндяков Петр Павлович

Смерть
Неизвестно
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