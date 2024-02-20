Стешенко Пётр
Место рожденияст.Бейсюгская
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Катышева Татьяна
Мать ребёнка: Стешенко Мария
ст.Бейсюгская
Рождение ребёнка
1935
Сын: Стешенко Василий
Мать ребёнка: Стешенко Мария
ст.Бейсюгская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стешенко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стешенко Мария
Смерть
Неизвестно
Коми СССР