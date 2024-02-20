Стешенко Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стешенко Пётр

Место рождения

ст.Бейсюгская

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

1927 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

ст.Бейсюгская
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Катышева Татьяна

Мать ребёнка: Стешенко Мария

ст.Бейсюгская
Рождение ребёнка
1935

Сын: Стешенко Василий

Мать ребёнка: Стешенко Мария

ст.Бейсюгская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стешенко Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стешенко Мария

Смерть
Неизвестно
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