Афросинья Андреяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Павел Васильевич
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Около ?.11.1861
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Рождение ребёнка
16.07.1864
Дочь: Марья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Рождение ребёнка
14.01.1868
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Васильевич