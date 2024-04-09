Афросинья Андреяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афросинья Андреяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845

Сын: Павел Васильевич

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Около ?.11.1861

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Рождение ребёнка
16.07.1864

Дочь: Марья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Рождение ребёнка
14.01.1868

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Васильевич

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