Пуликова (Сидоренко) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуликова (Сидоренко) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1943 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Сидоренко Иван

Мать: Сидоренко Мария

Рождение ребёнка
17.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пуликов Василий

Рождение ребёнка
02.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пуликов Василий

станица Беломечётка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуликов Василий

Смерть
2011
Киреев, Обливский муниципальный район, Ростовская область
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