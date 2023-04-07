Пуликова (Сидоренко) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Сидоренко Иван
Мать: Сидоренко Мария
Рождение ребёнка
17.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пуликов Василий
Рождение ребёнка
02.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пуликов Василий
станица Беломечётка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пуликов Василий
Смерть
2011
Киреев, Обливский муниципальный район, Ростовская область