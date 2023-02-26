Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Ахсултаня
Ахсултаня
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1717
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Адельша
1724 г.р.
Дети
Ашир
1748 г.р.
Добавил:
ИБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын:
Ашир
Отец ребёнка:
Адельша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Адельша
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия