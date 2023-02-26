Ахсултаня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахсултаня

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

1748 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Ашир

Отец ребёнка: Адельша

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адельша

Смерть
Неизвестно
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