Мовкаленко Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Мовкаленко Геннадий
Отец ребёнка: Мовкаленко Дмитрий
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Мовкаленко Дмитрий
Рождение ребёнка
1940
Сын: Мовкаленко Александр
Отец ребёнка: Мовкаленко Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мовкаленко Дмитрий
Смерть
Неизвестно