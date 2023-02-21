Мовкаленко Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мовкаленко Наталья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Мовкаленко Геннадий

Отец ребёнка: Мовкаленко Дмитрий

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Мовкаленко Дмитрий

Рождение ребёнка
1940

Сын: Мовкаленко Александр

Отец ребёнка: Мовкаленко Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мовкаленко Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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