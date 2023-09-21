Иванов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Яков

Иванов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Урекина (Иванова) Таисия

Мать ребёнка: Иванова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван

Мать ребёнка: Иванова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова (Иванова) Зинаида

Мать ребёнка: Иванова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Наталья

Рождение ребёнка
19.07.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Наталья

Вырытово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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