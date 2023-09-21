Иванов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Урекина (Иванова) Таисия
Мать ребёнка: Иванова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Иван
Мать ребёнка: Иванова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова (Иванова) Зинаида
Мать ребёнка: Иванова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Наталья
Рождение ребёнка
19.07.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Наталья
Вырытово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно