(Рагозина) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рагозин Михей
Отец ребёнка: Рагозин Данила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозин Данила
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно