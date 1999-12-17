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Ковыршин Александр Алексеевич
Ковыршин Александр Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.12.1999
Пол
Мужской
Отец
Ковыршин Алексей Владимирович
1975 г.р.
Мать
Ковыршина (Кошечкина) Татьяна Анатольевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1999
Отец:
Ковыршин Алексей Владимирович
Мать:
Ковыршина Татьяна Анатольевна
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