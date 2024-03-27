Ехилевский Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ехилевский Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ехилевская (Литвина) Татьяна Давидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ехилевская) Сара (Сима) Абрамовна

Мать ребёнка: Ехилевская (Литвина) Татьяна Давидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ехилевская (Литвина) Татьяна Давидовна

Рождение ребёнка
29.04.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ехилевская (Литвина) Татьяна Давидовна

Смерть
Неизвестно

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