Ехилевский Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ехилевская (Литвина) Татьяна Давидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ехилевская) Сара (Сима) Абрамовна
Мать ребёнка: Ехилевская (Литвина) Татьяна Давидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ехилевская (Литвина) Татьяна Давидовна
Смерть
Неизвестно