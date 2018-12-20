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Лондоренко Виктор Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1945

Дата смерти

20.12.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1945

Отец: Лондоренко Кузьма

Мать: Лондоренко Валентина

Рождение ребёнка
11.10.1968

Сын: Лондоренко Александр Викторович

Мать ребёнка: Лондоренко Галина Николаевна

Рождение ребёнка
25.02.1972

Сын: Лондоренко Вадим Викторович

Мать ребёнка: Лондоренко Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лондоренко Галина Николаевна

Смерть
20.12.2018
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