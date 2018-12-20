Лондоренко Виктор Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1945
Дата смерти20.12.2018
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1945
Отец: Лондоренко Кузьма
Мать: Лондоренко Валентина
Рождение ребёнка
11.10.1968
Сын: Лондоренко Александр Викторович
Мать ребёнка: Лондоренко Галина Николаевна
Рождение ребёнка
25.02.1972
Сын: Лондоренко Вадим Викторович
Мать ребёнка: Лондоренко Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.2018