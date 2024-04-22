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Смирнов Олег Вадимович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1981

Отец: Смирнов Вадим Павлович

Мать: Смирнова Галина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.05.2007

Сын: Смирнов Кирилл Олегович

Мать ребёнка: Трефилова Полина Владимировна

Рождение ребёнка
05.11.2013

Сын: Смирнов Филипп Олегович

Мать ребёнка: Кислякова Евгения Викторовна

Рождение ребёнка
27.10.2016

Дочь: Смирнова Варвара Олеговна

Мать ребёнка: Кислякова Евгения Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трефилова Полина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислякова Евгения Викторовна

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