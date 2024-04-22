Смирнов Олег Вадимович
Место рождения
Дата рождения01.01.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1981
Отец: Смирнов Вадим Павлович
Рождение ребёнка
29.05.2007
Мать ребёнка: Трефилова Полина Владимировна
Рождение ребёнка
05.11.2013
Мать ребёнка: Кислякова Евгения Викторовна
Рождение ребёнка
27.10.2016
Дочь: Смирнова Варвара Олеговна
Мать ребёнка: Кислякова Евгения Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно