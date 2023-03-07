Грязева (Тугушева) Мария Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь коллежского регистратора Тугушева П.
Бракосочетание
04.02.1853
Рождение ребёнка
29.01.1854
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Грязев Павел Александрович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Грязев Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грязев Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грязев Павел Александрович
Смерть
Неизвестно