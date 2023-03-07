Грязева (Тугушева) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязева (Тугушева) Мария Петровна

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Место рождения

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

1854 г.р.
1861 г.р.
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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Дочь коллежского регистратора Тугушева П.
Бракосочетание
04.02.1853

Муж: Грязев Павел Александрович

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.01.1854

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Грязев Павел Александрович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Грязев Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Грязев Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грязев Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грязев Павел Александрович

Смерть
Неизвестно
Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
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