Щеняева Василиса Алексеевна 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щеняева Василиса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеняев Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
04.05.1850

Дочь: Порватова (Щеняева) Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Щеняев Матвей Васильевич

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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