(Горохова) Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: ((Горохова)) Мария Васильева
Отец ребёнка: (Горохов) Василий Васильев
Рождение ребёнка
1839
Сын: (Горохов) Григорий Васильев
Отец ребёнка: (Горохов) Василий Васильев
Рождение ребёнка
1840
Сын: (Горохов) Родион Васильев
Отец ребёнка: (Горохов) Василий Васильев
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: (Горохов) Василий Васильев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: ((Горохов)) Фекла Васильева
Отец ребёнка: (Горохов) Василий Васильев
Смерть
Неизвестно