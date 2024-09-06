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(Горохова) Мария Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Горохов) Василий Васильев

Рождение ребёнка
1836

Дочь: ((Горохова)) Мария Васильева

Отец ребёнка: (Горохов) Василий Васильев

Рождение ребёнка
1839

Сын: (Горохов) Григорий Васильев

Отец ребёнка: (Горохов) Василий Васильев

Рождение ребёнка
1840

Сын: (Горохов) Родион Васильев

Отец ребёнка: (Горохов) Василий Васильев

Рождение ребёнка
1844

Сын: (Горохов) Никон Васильев

Отец ребёнка: (Горохов) Василий Васильев

Рождение ребёнка
1851

Дочь: ((Горохов)) Фекла Васильева

Отец ребёнка: (Горохов) Василий Васильев

Смерть
Неизвестно

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