Останина Фекла Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Останин Матвей Антонов
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Останин Иван Матвеев
Отец ребёнка: Останин Матвей Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782