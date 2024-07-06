Засоркин Петр Около 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Засоркин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Около 01.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Засоркин Кузьма

Мать: Засоркина (Бузовкина) Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Засоркина (Васильева) Наталия

Рождение ребёнка
03.07.1884

Сын: Засоркин Сергей

Мать ребёнка: Засоркина (Васильева) Наталия

Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Rosenthal (Zasorkina) Olga

Мать ребёнка: Засоркина (Васильева) Наталия

Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
05.03.1889

Сын: Засоркин Василий

Мать ребёнка: Засоркина (Васильева) Наталия

Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
16.03.1890

Сын: Засоркин Алексей

Мать ребёнка: Засоркина (Васильева) Наталия

Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: (Засоркина) Анастасия

Мать ребёнка: Засоркина (Васильева) Наталия

Рождение ребёнка
14.02.1895

Сын: Засоркин Михаил

Мать ребёнка: Засоркина (Васильева) Наталия

Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
02.11.1896

Сын: Засоркин Михаил

Мать ребёнка: Засоркина (Васильева) Наталия

Россия, Московская область, г. Коломна
Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Засоркина) Олимпиада

Мать ребёнка: Засоркина (Васильева) Наталия

Рождение ребёнка
1903

Сын: Засоркин Павел

Мать ребёнка: Засоркина (Васильева) Наталия

г. Калуга
Смерть
Около 01.11.1943
Россия, г. Москва
Похороны
Неизвестно
Россия, г. Москва, Пятницкое кладбище, уч. 5

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