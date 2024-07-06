Засоркин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиОколо 01.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Засоркин Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1884
Сын: Засоркин Сергей
Мать ребёнка: Засоркина (Васильева) Наталия
Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Rosenthal (Zasorkina) Olga
Мать ребёнка: Засоркина (Васильева) Наталия
Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
05.03.1889
Сын: Засоркин Василий
Мать ребёнка: Засоркина (Васильева) Наталия
Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
16.03.1890
Сын: Засоркин Алексей
Мать ребёнка: Засоркина (Васильева) Наталия
Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: (Засоркина) Анастасия
Мать ребёнка: Засоркина (Васильева) Наталия
Рождение ребёнка
14.02.1895
Сын: Засоркин Михаил
Мать ребёнка: Засоркина (Васильева) Наталия
Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
02.11.1896
Сын: Засоркин Михаил
Мать ребёнка: Засоркина (Васильева) Наталия
Россия, Московская область, г. Коломна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Засоркина) Олимпиада
Мать ребёнка: Засоркина (Васильева) Наталия
Рождение ребёнка
1903
Сын: Засоркин Павел
Мать ребёнка: Засоркина (Васильева) Наталия
г. Калуга
Смерть
Около 01.11.1943
Россия, г. Москва
Похороны
Неизвестно
Россия, г. Москва, Пятницкое кладбище, уч. 5