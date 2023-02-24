Сипатова (Шестопалова) Матрёна Ксенофонтовна
Место рожденияКурашевка , Хвалынский, Саратовская, Россия
Дата рождения08.11.1889
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1889
Курашевка , Хвалынский, Саратовская, Россия
Бракосочетание
02.?.1909
Рождение ребёнка
22.09.1910
Отец ребёнка: Вилков Борис (Семёнович)
Рождение ребёнка
01.02.1912
Отец ребёнка: Вилков Борис (Семёнович)
Рождение ребёнка
07.03.1914
Отец ребёнка: Вилков Борис (Семёнович)
Смерть
После 1914
Россия
Бракосочетание
03.?.1920