Сипатова (Шестопалова) Матрёна Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСипатова (Шестопалова) Матрёна Ксенофонтовна

Сипатова (Шестопалова) Матрёна Ксенофонтовна

avatar

Место рождения

Курашевка , Хвалынский, Саратовская, Россия

Дата рождения

08.11.1889

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1889

Отец: Шестопалов Ксенофонт Фролович

Мать: Шестопалова Анна Захаровна

Курашевка , Хвалынский, Саратовская, Россия
Бракосочетание
02.?.1909

Муж: Вилков Борис (Семёнович)

Рождение ребёнка
22.09.1910

Сын: Вилков Федор Борисович

Отец ребёнка: Вилков Борис (Семёнович)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1912

Сын: Вилков Василий Борисович

Отец ребёнка: Вилков Борис (Семёнович)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1914

Сын: Вилков Николай Борисович

Отец ребёнка: Вилков Борис (Семёнович)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1914
Россия
Бракосочетание
03.?.1920

Муж: Сипатов Феофан Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close