Лубягина Марья Яросимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1653 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1653 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1680 ст.
Сын: Лубягин Софрон Григорьевич
Отец ребёнка: Лубягин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1690 ст.
Отец ребёнка: Лубягин Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно