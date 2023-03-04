Лубягина Марья Яросимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубягина Марья Яросимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1653 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1660 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1653 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1680 ст.

Сын: Лубягин Софрон Григорьевич

Отец ребёнка: Лубягин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1690 ст.

Сын: Лубягин Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Лубягин Григорий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лубягин Григорий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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