Мисник (Пожарская) Анна Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1947
Дочь: Палакян (Мисник) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Мисник Петр Артемьевич
Смерть
Неизвестно