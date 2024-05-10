Мисник (Пожарская) Анна Ефремовна 1913 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМисник (Пожарская) Анна Ефремовна

Мисник (Пожарская) Анна Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мисник Петр Артемьевич

Рождение ребёнка
26.01.1947

Дочь: Палакян (Мисник) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Мисник Петр Артемьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.