Соколов Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.01.1913
Дата смерти08.05.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1945
Дочь: Балашова Галина Петровна
Мать ребёнка: Соколова Мария Михайловна
Лопырево, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
08.05.1983
деревня Селиваниха (Новоселки)