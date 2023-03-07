Соколов Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Петр Васильевич

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Место рождения

Белягино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.01.1913

Дата смерти

08.05.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Белягино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.05.1945

Дочь: Балашова Галина Петровна

Мать ребёнка: Соколова Мария Михайловна

Лопырево, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
08.05.1983
деревня Селиваниха (Новоселки)
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