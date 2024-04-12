Пырышева (Буханова) Ана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пырышева (Буханова) Ана Сергеевна

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Место рождения

Выползово, Озерищенская волость, Дорогобужский уезд

Дата рождения

24.08.1894 ст.

Дата смерти

30.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1894 ст.

Отец: Буханов Сергей Павлович

Мать: Буханова Мария Кузьмина

Выползово, Озерищенская волость, Дорогобужский уезд
Бракосочетание
07.01.1913 ст.

Муж: Пырышев Мефодий Корнеевич

Рождение ребёнка
15.12.1915

Дочь: Архипенкова Анастасия Мифодьевна

Отец ребёнка: Пырышев Мефодий Корнеевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Пырышев Павел Мифодьевич

Отец ребёнка: Пырышев Мефодий Корнеевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Пырышев Егор Мифодьевич

Отец ребёнка: Пырышев Мефодий Корнеевич

Рождение ребёнка
25.08.1925

Сын: Пырышев Валентин Мифодьевич

Отец ребёнка: Пырышев Мефодий Корнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агеева Галина Мифодьевна

Отец ребёнка: Пырышев Мефодий Корнеевич

Смерть
30.12.1983
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