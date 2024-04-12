Пырышева (Буханова) Ана Сергеевна
Место рождения
Дата рождения24.08.1894 ст.
Дата смерти30.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1894 ст.
Отец: Буханов Сергей Павлович
Мать: Буханова Мария Кузьмина
Бракосочетание
07.01.1913 ст.
Рождение ребёнка
15.12.1915
Дочь: Архипенкова Анастасия Мифодьевна
Отец ребёнка: Пырышев Мефодий Корнеевич
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Пырышев Мефодий Корнеевич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Пырышев Мефодий Корнеевич
Рождение ребёнка
25.08.1925
Сын: Пырышев Валентин Мифодьевич
Отец ребёнка: Пырышев Мефодий Корнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агеева Галина Мифодьевна
Отец ребёнка: Пырышев Мефодий Корнеевич
Смерть
30.12.1983