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Скутов Сидор Андреевич

Место рождения

д. Стриганцы, Витебская губерния

Дата рождения

По 1855

Дата смерти

По 1919

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1855

Отец: Скутов Андрей

Мать: Скутова Анастасия (Не Точно) (Не Точно)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скутова ?

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Скутов Александр

Мать ребёнка: Скутова ?

Рождение ребёнка
По 1862

Сын: Скутов Василий Сидорович

Мать ребёнка: Скутова ?

Рождение ребёнка
1875

Сын: Скутов Моисей

Мать ребёнка: Скутова ?

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Скутова) Марина

Мать ребёнка: Скутова ?

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: (Скутова) Евдокия

Мать ребёнка: Скутова ?

Смерть
По 1919

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