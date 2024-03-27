Скутов Сидор Андреевич
Место рожденияд. Стриганцы, Витебская губерния
Дата рожденияПо 1855
Дата смертиПо 1919
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1855
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скутова ?
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Скутов Александр
Мать ребёнка: Скутова ?
Рождение ребёнка
По 1862
Мать ребёнка: Скутова ?
Рождение ребёнка
1875
Сын: Скутов Моисей
Мать ребёнка: Скутова ?
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Скутова) Марина
Мать ребёнка: Скутова ?
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: (Скутова) Евдокия
Мать ребёнка: Скутова ?
Смерть
По 1919