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Незван Вечканов

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1669 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Вечкан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Фёдор (Вечканов)

Мать ребёнка: ?

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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