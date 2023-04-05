Голиков Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голиков Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1926

Сын: Голиков Георгий Максимович

Мать ребёнка: Голикова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голиков Иван Максимович

Мать ребёнка: Голикова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голиков Алексей Максимович

Мать ребёнка: Голикова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голикова Надежда Максимовна

Мать ребёнка: Голикова Прасковья

Смерть
Неизвестно
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