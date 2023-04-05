Голиков Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1926
Сын: Голиков Георгий Максимович
Мать ребёнка: Голикова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Голикова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голиков Алексей Максимович
Мать ребёнка: Голикова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голикова Надежда Максимовна
Мать ребёнка: Голикова Прасковья
Смерть
Неизвестно