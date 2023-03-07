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Сухоруков Федор Афиногенович

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Место рождения

Андросовка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

После 1905

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Сухоруков Афиноген Семенович

Мать: Сухорукова Марфа Марковна

Андросовка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Около 1863

Жена: Сухорукова Агафия Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Мезенкова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Сухорукова Агафия Кирилловна

Андросовка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Сухоруков Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Сухорукова Агафия Кирилловна

Андросовка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Сухоруков Иван Федорович

Мать ребёнка: Сухорукова Агафия Кирилловна

Андросовка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1877

Сын: Сухоруков Яков Федорович

Мать ребёнка: Сухорукова Агафия Кирилловна

Андросовка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1881

Дочь: Сухорукова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Сухорукова Агафия Кирилловна

Андросовка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Сухоруков Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Сухорукова Мария Федоровна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Сухорукова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Сухорукова Мария Федоровна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухорукова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Сухорукова Агафия Кирилловна

Смерть
После 1905
Орск, город Орск, Оренбургская область
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