Сухоруков Федор Афиногенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиПосле 1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Бракосочетание
Около 1863
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Мезенкова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Сухорукова Агафия Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Сухоруков Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Сухорукова Агафия Кирилловна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Сухорукова Агафия Кирилловна
Рождение ребёнка
08.10.1877
Мать ребёнка: Сухорукова Агафия Кирилловна
Рождение ребёнка
04.09.1881
Дочь: Сухорукова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Сухорукова Агафия Кирилловна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Сухоруков Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Сухорукова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Сухорукова Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Сухорукова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухорукова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Сухорукова Агафия Кирилловна
Смерть
После 1905