Гимадидетдин
Место рожденияд.Верхнее Алькеево Спаского уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гимадеев Ашрафетдин
Мать ребёнка: (Сальмушева) Газизя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гимадеева) Мусафа
Мать ребёнка: (Сальмушева) Газизя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гимадеева) Шафика
Мать ребёнка: (Сальмушева) Газизя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гимадеев Хоснетдин
Мать ребёнка: (Сальмушева) Газизя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Сальмушева) Газизя
Смерть
Неизвестно