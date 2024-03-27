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Гимадидетдин

Место рождения

д.Верхнее Алькеево Спаского уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гимадеев Ашрафетдин

Мать ребёнка: (Сальмушева) Газизя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гимадеева) Мусафа

Мать ребёнка: (Сальмушева) Газизя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гимадеева) Шафика

Мать ребёнка: (Сальмушева) Газизя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гимадеев Хоснетдин

Мать ребёнка: (Сальмушева) Газизя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сальмушева) Газизя

Смерть
Неизвестно

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