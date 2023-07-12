Прасковья Леоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Леоновна

Прасковья Леоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Долбешкин Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Долбешкин Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Софья Яковлевна

Отец ребёнка: Долбешкин Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Долбешкин Клим Яковлевич

Отец ребёнка: Долбешкин Яков Дмитриевич

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долбешкин Яков Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close