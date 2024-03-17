Федосов Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1972
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1972
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосова Удовиченко Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
15.09.1993
Сын: Федосов Олег Владимирович
Мать ребёнка: не указана