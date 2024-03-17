Федосов Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосов Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1972

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

1993 г.р.
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Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1972

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосова Удовиченко Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
15.09.1993

Сын: Федосов Олег Владимирович

Мать ребёнка: не указана

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