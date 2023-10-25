Таскина Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.
Исповедные росписи Ужурской Петро-Павловской церкви 1831 года
Рождение ребёнка
С 1830 по 1831 ст.
Сын: Таскин Матвей Гавриилович
Отец ребёнка: Таскин Гавриил Демидович
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно