Таскина Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаскина Евдокия Васильевна

Таскина Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1809 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедные росписи Ужурской Петро-Павловской церкви 1831 года
Рождение ребёнка
С 1830 по 1831 ст.

Сын: Таскин Матвей Гавриилович

Отец ребёнка: Таскин Гавриил Демидович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таскин Гавриил Демидович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close