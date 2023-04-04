Симонович Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонович Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

1924 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симонович Ефим (Хаим Натан)

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.05.1924

Сын: Симонович Борис (Барух)

Мать ребёнка: Симонович Мария Борисовна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Гинеколог
Смерть
Неизвестно
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