Симонович Петр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Симонович Петр

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Симонович Ефим (Хаим Натан)Неизвестно г.р.
Дети
Симонович Борис (Барух)19.05.1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симонович Ефим (Хаим Натан)

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно

Гинеколог

Рождение ребёнка
19.05.1924

Сын: Симонович Борис (Барух)

Мать ребёнка: Симонович Мария Борисовна

Киев, Украинская ССР, СССР

Смерть
Неизвестно

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