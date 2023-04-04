Симонович Петр
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецСимонович Ефим (Хаим Натан)Неизвестно г.р.
Дети
Симонович Борис (Барух)19.05.1924 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Симонович Ефим (Хаим Натан)
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1924
Мать ребёнка: Симонович Мария Борисовна
Киев, Украинская ССР, СССР
Смерть
Неизвестно