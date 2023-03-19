Бронников Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бронников Стефан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Бронников Гавриил Стефанович

Мать ребёнка: Бронникова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бавыкина Аграфена Стефановна

Мать ребёнка: Бронникова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степаненко Анастасия Стефановна

Мать ребёнка: Бронникова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бронников Иван Стефанович

Мать ребёнка: Бронникова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочарникова Мария Стефановна

Мать ребёнка: Бронникова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екимова Анна Стефановна

Мать ребёнка: Бронникова Аксинья

Смерть
Неизвестно
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