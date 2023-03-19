Бронников Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Бронников Гавриил Стефанович
Мать ребёнка: Бронникова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бавыкина Аграфена Стефановна
Мать ребёнка: Бронникова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степаненко Анастасия Стефановна
Мать ребёнка: Бронникова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бронников Иван Стефанович
Мать ребёнка: Бронникова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочарникова Мария Стефановна
Мать ребёнка: Бронникова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екимова Анна Стефановна
Мать ребёнка: Бронникова Аксинья
Смерть
Неизвестно