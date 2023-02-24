Куличихин Сергей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуличихин Сергей Никифорович

Куличихин Сергей Никифорович

avatar

Место рождения

Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Меркулов (примак) Никифор Аверьянович

Мать: Куличихина Дарья Кряквина

Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
13.10.1868

Жена: Куличихина Ольга Юткина

Рождение ребёнка
23.08.1871

Сын: Куличихин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Куличихина Ольга Юткина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close