Куличихин Сергей Никифорович
Место рожденияДеревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
13.10.1868
Жена: Куличихина Ольга Юткина
Рождение ребёнка
23.08.1871
Мать ребёнка: Куличихина Ольга Юткина
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно