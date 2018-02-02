Чирков Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1955
Дата смерти02.02.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чиркова Тамара Аркадьевна
Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
02.02.2018