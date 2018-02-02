Чирков Анатолий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Анатолий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1955

Дата смерти

02.02.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чиркова Тамара Аркадьевна

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
02.02.2018
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