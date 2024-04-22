Виктор Уаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виктор Уаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уар Ильин

Мать: Агриппина Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Александрова

Рождение ребёнка
10.07.1903

Сын: Степан Викторов

Мать ребёнка: Татьяна Александрова

Рождение ребёнка
02.09.1904

Сын: Федор Викторов

Мать ребёнка: Татьяна Александрова

Рождение ребёнка
29.01.1907

Сын: Григорий Викторов

Мать ребёнка: Татьяна Александрова

Смерть
Неизвестно

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