Виктор Уаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уар Ильин
Мать: Агриппина Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Александрова
Рождение ребёнка
10.07.1903
Сын: Степан Викторов
Мать ребёнка: Татьяна Александрова
Рождение ребёнка
02.09.1904
Сын: Федор Викторов
Мать ребёнка: Татьяна Александрова
Рождение ребёнка
29.01.1907
Сын: Григорий Викторов
Мать ребёнка: Татьяна Александрова
Смерть
Неизвестно