Спирова (Лукиных) Нэля Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукиных Давид Иванович
Мать: Лукиных Анна Фдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худых Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Спиров Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнева Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Спиров Геннадий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно