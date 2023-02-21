Спирова (Лукиных) Нэля Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирова (Лукиных) Нэля Давидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукиных Давид Иванович

Мать: Лукиных Анна Фдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худых Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Спиров Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнева Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Спиров Геннадий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиров Геннадий Иванович

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