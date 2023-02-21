Рязанов Лавр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1897
Отец: Рязанов Степан Лукьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1925
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1925
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1926
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1929
Дочь: Рязанова Просковья Лавровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1938
Дочь: Рязанова Наталья Лавровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно