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Рязанов Лавр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1897

Отец: Рязанов Степан Лукьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1925

Сын: Рязанов Павел Лаврович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1925

Сын: Рязанов Петр Лаврович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1926

Сын: Рязанов Иван Лаврович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1929

Дочь: Рязанова Просковья Лавровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1938

Дочь: Рязанова Наталья Лавровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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