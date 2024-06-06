Зайцев Михаил Яковлевич 18.01.1842 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцев Михаил Яковлевич

Место рождения

Лунёво, Боголюбовская волость, Владимирский уезд

Дата рождения

18.01.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1842 ст.

Отец: Зайцев Яков Семёнович

Мать: Зайцева (-) Прасковья Адриановна

Лунёво, Боголюбовская волость, Владимирский уезд
Крещение проходило в Николаевской церкви с.Кусунова Воспреемники: с.Кусуново пономарь Фёдор Смирнов и крестьянская девка Анисья Яковлева
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Севастьянова (Зайцева) Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Зайцева (Коровина) Анна Ивановна

Лунёво, Боголюбовская волость, Владимирский уезд
Бракосочетание
23.01.1863 ст.

Жена: Зайцева (Коровина) Анна Ивановна

Лунёво, Боголюбовская волость, Владимирский уезд
Венчание проходило в Николаевской церкви с.Кусуново
Смерть
Неизвестно

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