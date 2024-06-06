Зайцев Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1842 ст.
Крещение проходило в Николаевской церкви с.Кусунова Воспреемники: с.Кусуново пономарь Фёдор Смирнов и крестьянская девка Анисья Яковлева
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Севастьянова (Зайцева) Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Зайцева (Коровина) Анна Ивановна
Бракосочетание
23.01.1863 ст.
Венчание проходило в Николаевской церкви с.Кусуново
Смерть
Неизвестно