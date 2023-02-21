Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1706 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Петрович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Петрович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1767
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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