Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смерти1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Федор Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1767