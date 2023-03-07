Блохин Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлохин Василий Григорьевич

Блохин Василий Григорьевич

avatar

Место рождения

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.03.1879

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1879

Отец: Блохин Григорий Антипов

Мать: Игольникова Евдокия Никитична

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.10.1897

Жена: Климанова Гликерия Антоновна

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.01.1901

Сын: Блохин Феодор Васильевич

Мать ребёнка: Климанова Гликерия Антоновна

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1902

Сын: Блохин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Климанова Гликерия Антоновна

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.01.1903

Жена: Нестеркина Евдокия Феодорова

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1904

Дочь: Блохина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Нестеркина Евдокия Феодорова

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.09.1913

Сын: Блохин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Нестеркина Евдокия Феодорова

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.1918

Сын: Блохин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Нестеркина Евдокия Феодорова

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1920

Сын: Блохин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Нестеркина Евдокия Феодорова

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1920
Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close