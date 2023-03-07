Блохин Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения20.03.1879
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1879
Бракосочетание
22.10.1897
Рождение ребёнка
31.01.1901
Мать ребёнка: Климанова Гликерия Антоновна
Рождение ребёнка
10.06.1902
Мать ребёнка: Климанова Гликерия Антоновна
Бракосочетание
12.01.1903
Рождение ребёнка
11.07.1904
Дочь: Блохина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Нестеркина Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
19.09.1913
Сын: Блохин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Нестеркина Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
17.10.1918
Сын: Блохин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Нестеркина Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
25.03.1920
Сын: Блохин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Нестеркина Евдокия Феодорова
Смерть
После 1920