Касьянова (Говорухина) Вера Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова (Говорухина) Вера Харитоновна

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Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.09.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1872

Отец: Говорухин Харитон Алексеевич

Мать: Говорухина Мария Александровна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.11.1893

Муж: Касьянов Тихон Яковлевич

Самарская губерния, Бузулукский уезд, д.Широченка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Рождение ребёнка
22.12.1900

Сын: Касьянов Тихон Тихонович

Отец ребёнка: Касьянов Тихон Яковлевич

Самарская губерния, Бузулукский уезд, д.Широченка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Рождение ребёнка
22.02.1903

Сын: Касьянов Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Касьянов Тихон Яковлевич

Самарская губерния, Бузулукский уезд, д.Широченка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Рождение ребёнка
17.01.1908

Сын: Касьянов Антон (Антоний) Тихонович

Отец ребёнка: Касьянов Тихон Яковлевич

Самарская губерния, Бузулукский уезд, д.Широченка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Рождение ребёнка
09.05.1910

Дочь: Касьянова Гликерия Тихоновна

Отец ребёнка: Касьянов Тихон Яковлевич

Самарская губерния, Бузулукский уезд, д.Широченка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Рождение ребёнка
16.10.1912

Дочь: Касьянова Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Касьянов Тихон Яковлевич

Самарская губерния, Бузулукский уезд, д.Широченка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Рождение ребёнка
07.03.1915

Сын: Касьянов Григорий Тихонович

Отец ребёнка: Касьянов Тихон Яковлевич

Самарская губерния, Бузулукский уезд, д.Широченка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Смерть
Неизвестно
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