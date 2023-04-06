Касьянова (Говорухина) Вера Харитоновна
Место рождения
Дата рождения15.09.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1872
Бракосочетание
01.11.1893
Самарская губерния, Бузулукский уезд, д.Широченка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Рождение ребёнка
22.12.1900
Отец ребёнка: Касьянов Тихон Яковлевич
Самарская губерния, Бузулукский уезд, д.Широченка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Рождение ребёнка
22.02.1903
Сын: Касьянов Алексей Тихонович
Отец ребёнка: Касьянов Тихон Яковлевич
Самарская губерния, Бузулукский уезд, д.Широченка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Рождение ребёнка
17.01.1908
Сын: Касьянов Антон (Антоний) Тихонович
Отец ребёнка: Касьянов Тихон Яковлевич
Самарская губерния, Бузулукский уезд, д.Широченка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Рождение ребёнка
09.05.1910
Дочь: Касьянова Гликерия Тихоновна
Отец ребёнка: Касьянов Тихон Яковлевич
Самарская губерния, Бузулукский уезд, д.Широченка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Рождение ребёнка
16.10.1912
Дочь: Касьянова Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Касьянов Тихон Яковлевич
Самарская губерния, Бузулукский уезд, д.Широченка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Рождение ребёнка
07.03.1915
Сын: Касьянов Григорий Тихонович
Отец ребёнка: Касьянов Тихон Яковлевич
Самарская губерния, Бузулукский уезд, д.Широченка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Смерть
Неизвестно