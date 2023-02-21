Шабанова Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1924
Дата смерти20.12.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1948
Сын: Тимофеев Анатолий Валентинович
Отец ребёнка: Тимофеев Валентин Ивановия
Рождение ребёнка
22.11.1948
Сын: Тимофеев Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Тимофеев Валентин Ивановия
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1988