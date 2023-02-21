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Шабанова Нина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1924

Дата смерти

20.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1948

Сын: Тимофеев Анатолий Валентинович

Отец ребёнка: Тимофеев Валентин Ивановия

Рождение ребёнка
22.11.1948

Сын: Тимофеев Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Тимофеев Валентин Ивановия

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Валентин Ивановия

Смерть
20.12.1988
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