Абакаров Али
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1950
Дочь: Абакарова Басират Алиевна
Мать ребёнка: Суллуева Салихат Рамазановна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Абакарова Сахи Алиевна
Мать ребёнка: Суллуева Салихат Рамазановна
Рождение ребёнка
1957
Мать ребёнка: Суллуева Салихат Рамазановна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Абакарова Суйгурат Алиевна
Мать ребёнка: Суллуева Салихат Рамазановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абакаров Нуратдин Алиевич
Мать ребёнка: Суллуева Салихат Рамазановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Суллуева Салихат Рамазановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985