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Абакаров Али

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1950

Дочь: Абакарова Басират Алиевна

Мать ребёнка: Суллуева Салихат Рамазановна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Абакарова Сахи Алиевна

Мать ребёнка: Суллуева Салихат Рамазановна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Абакаров Загиди Алиевич

Мать ребёнка: Суллуева Салихат Рамазановна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Абакарова Суйгурат Алиевна

Мать ребёнка: Суллуева Салихат Рамазановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абакаров Нуратдин Алиевич

Мать ребёнка: Суллуева Салихат Рамазановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абакаров Абакар Алиевич

Мать ребёнка: Суллуева Салихат Рамазановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суллуева Салихат Рамазановна

Смерть
1985
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