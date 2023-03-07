Ефремов Иосиф Семенович
Место рождения
Дата рождения?.03.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1874
Отец: Ефремов Семен Ефимович
Мать: Ефремова Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
29.09.1892
Дочь: Устинья Иосифовна
Мать ребёнка: Ефремова Евгения Варламовна
Рождение ребёнка
29.09.1892
Сын: Ефремов Григорий Иосифович
Мать ребёнка: Ефремова Евгения Варламовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно