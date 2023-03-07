Ефремов Иосиф Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Иосиф Семенович

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

?.03.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1874

Отец: Ефремов Семен Ефимович

Мать: Ефремова Дарья Матвеевна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
29.09.1892

Дочь: Устинья Иосифовна

Мать ребёнка: Ефремова Евгения Варламовна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
29.09.1892

Сын: Ефремов Григорий Иосифович

Мать ребёнка: Ефремова Евгения Варламовна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Евгения Варламовна

Смерть
Неизвестно
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