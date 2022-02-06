Шапкин Анатолий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1948
Дата смерти06.02.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1948
Отец: Шапкин Степан
Мать: Шапкина Дина
Рождение ребёнка
04.10.1969
Дочь: Гармаш Елена Владимировна
Мать ребёнка: Шапкина Валентина Александровна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.12.1970
Сын: Якунин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Шапкина Валентина Александровна
Смерть
06.02.2022