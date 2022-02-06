Шапкин Анатолий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкин Анатолий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1948

Дата смерти

06.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1948

Отец: Шапкин Степан

Мать: Шапкина Дина

Рождение ребёнка
04.10.1969

Дочь: Гармаш Елена Владимировна

Мать ребёнка: Шапкина Валентина Александровна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.12.1970

Сын: Якунин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Шапкина Валентина Александровна

Смерть
06.02.2022
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