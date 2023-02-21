Огурцова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огурцова Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1810 ст.

Дочь: Огурцова Варвара Демьянова

Отец ребёнка: Огурцов Демьян Яковлевич

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Огурцов Николай Демьянович

Отец ребёнка: Огурцов Демьян Яковлевич

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огурцов Демьян Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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