Огурцова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1810 ст.
Дочь: Огурцова Варвара Демьянова
Отец ребёнка: Огурцов Демьян Яковлевич
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Огурцов Николай Демьянович
Отец ребёнка: Огурцов Демьян Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно