Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Момзырева) Авдотья Яковлева
(Момзырева) Авдотья Яковлева
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1846
Пол
Женский
Отец
Момзырев Яков Дмитриев
Около 1825 г.р.
Мать
(Момзырева) Арина Александрова
Около 1825 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец:
Момзырев Яков Дмитриев
Мать:
Арина Александрова
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия