Палец Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Палец Кирей Николаев
Мать ребёнка: Палец Марья Николаева
Рождение ребёнка
1772
Сын: Палец Федор Николаев
Мать ребёнка: Палец Марья Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Палец Марья Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Палец Марья Николаева
Смерть
Неизвестно