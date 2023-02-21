Палец Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палец Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Палец Кирей Николаев

Мать ребёнка: Палец Марья Николаева

Рождение ребёнка
1772

Сын: Палец Федор Николаев

Мать ребёнка: Палец Марья Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палец Михайло Николаев

Мать ребёнка: Палец Марья Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палец Марья Николаева

Смерть
Неизвестно
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