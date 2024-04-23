Семён Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти23.02.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Григорий Захарович
Мать: Прасковья Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1856
Сын: Фёдор Семёнович
Мать ребёнка: Анна Ильинична
Рождение ребёнка
10.11.1857
Сын: Максим Семёнович
Мать ребёнка: Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1859
Сын: Павел Семёнович
Мать ребёнка: Анна Ильинична
Бракосочетание
До 1870
Жена: Анна Ильинична
Смерть
23.02.1915