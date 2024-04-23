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Семён Григорьевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

23.02.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Григорий Захарович

Мать: Прасковья Гавриловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.02.1856

Сын: Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: Анна Ильинична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.11.1857

Сын: Максим Семёнович

Мать ребёнка: Анна Ильинична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Павел Семёнович

Мать ребёнка: Анна Ильинична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
До 1870

Жена: Анна Ильинична

Смерть
23.02.1915

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