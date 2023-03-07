Прилукова Ксения Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Евфросинья Силина
Отец ребёнка: Прилуков Сила Якимов
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Прилуков Сила Якимов
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Овдотья Силина
Отец ребёнка: Прилуков Сила Якимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прилуков Сила Якимов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782